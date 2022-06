Samsung taglia la produzione di smartphone, TV e elettrodomestici: 'colpa dell'inflazione'

Dopo aver visto il primo concept di smartphone estensibile di Samsung, arrivano oggi nuove, preoccupanti indiscrezioni dalle catene produttive del colosso di Suwon: pare infatti che Samsung abbia bloccato gli ordini di varie componenti, probabilmente per via della situazione economica contingente.

Nikkei Asia, infatti, riporta che Samsung avrebbe bloccato o posticipato alcune consegne di componenti per i suoi prodotti, "sparsi su più linee di produzione diverse", formalmente per dare tempo ai propri magazzini di verificare quante parti si trovano ancora in inventario e di quante l'azienda abbia realmente bisogno in futuro.

Il report di Nikkei sembra indicare anche che quasi tutti i device Samsung saranno interessati da una riduzione delle consegne di componenti, che dovrebbe tradursi in una contrazione del numero di device programmati per la vendita e, di conseguenza, in un taglio nelle aspettative di vendita del colosso coreano. Non è chiaro comunque se anche i Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4 saranno interessati dai tagli, considerato il loro lancio ormai imminente.

Secondo Nikkei, posticipi delle consegne e cancellazioni degli ordini dipendono essenzialmente da un "rigonfiamento dei magazzini causato dall'inflazione galoppante su scala globale", che dovrebbe significare un aumento dell'invenduto anche per Samsung: come vi abbiamo detto già ieri, d'altro canto, le vendite di smartphone in Europa sono crollate negli ultimi mesi, probabilmente per via dell'enorme incertezza causata dal pandemia da Covid-19 prima e dall'invasione russa dell'Ucraina poi.

In campo smartphone, in particolare, Samsung avrebbe tagliato le prospettive di vendita da 310 milioni a 280 milioni di unità per il 2022. Tuttavia, pare che la compagnia stia operando revisioni del tutto simili anche in altri settori, come quelli delle TV, dei laptop e persino degli elettrodomestici per la casa. Secondo un fornitore del colosso di Suwon, tra tagli e posticipi delle consegne, l'azienda potrebbe ricevere addirittura il 50% in meno dei prodotti originariamente richiesti a partire dal mese di luglio.