Samsung, tanti nuovi dispositivi in arrivo: ci sono Galaxy S23 FE e uno Z Fold 5 speciale

Il lancio di Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 5, insieme a quello di Samsung Galaxy Watch 6, risale a fine luglio. A meno di un mese di distanza, però, un leak svela che il colosso sudcoreano avrebbe ben otto nuovi smartphone e tablet in arrivo entro la fine del 2023, che potrebbero essere protagonisti di un evento Unpacked speciale.

La notizia arriva da TheGalox, che su X ha fatto il nome di otto nuovi dispositivi Samsung in arrivo nei prossimi mesi, aggiungendo che "si tratta di tutti i lanci in arrivo da Samsung. potrebbero molto facilmente essere racchiusi in un unico, grande evento Unpacked". Insomma, le possibilità di una nuova conferenza Samsung nel corso dell'autunno sembrano elevate.

Il primo device citato dal leaker è un'edizione speciale di Samsung Galaxy Z Fold 5, chiamata "Thom Browne Edition". Thom Browne è un noto designer e stilista di New York, che nel tempo ha vestito grandi celebrities del mondo dello spettacolo. Browne possiede anche una linea di abbigliamento sartoriale per uomo e donna, che attualmente fa parte del gruppo italiano Ermenegildo Zegna. Pare dunque che Samsung abbia collaborato con lo stilista ad una versione all'ultimo grido del suo nuovo foldable.

L'altro telefono in arrivo, come ampiamente prevedibile, è il Samsung Galaxy S23 FE. Samsung Galaxy S23 FE sarà lanciato nel mese di settembre, magari proprio durante il misterioso "maxi-Unpacked" di cui parla il leaker su X. Inoltre, pare che i dispositivi "Fan Edition" di Samsung diventeranno centrali nella proposta dell'azienda, con un Galaxy Z FE in uscita nel 2024.

Dopo il lancio dei Galaxy Tab S9, S9 Plus e S9 Ultra, inoltre, pare che il colosso coreano si stia preparando per mettere in vendita i Galaxy Tab A9, A9+, S9 FE e S9 FE+, tutti delle versioni di fascia più bassa della Serie 9 dei suoi tablet. La linea S9 FE dovrebbe andare dunque a coprire il mercato dei tablet midrange, mentre la linea A9 dovrebbe essere mirata specificamente a quelli entry-level, con delle buone performance a basso prezzo.

Infine, l'azienda di Suwon presenterà anche le Galaxy Buds 3 e le Galaxy SmartTags 2, ovvero le sue nuove earbuds e i suoi nuovi item tracker sulla falsariga degli AirTag di Apple. Per il momento, su questi dispositivi ancora non sappiamo quasi nulla, ma il loro lancio potrebbe abbinarsi a quello di Samsung Galaxy S23 FE.