Samsung potrebbe tenere la Developer Conference a fine 2021: One UI 4.0 in arrivo

Se Apple in data 7 giugno ha tenuto il keynote della WWDC in cui ha annunciato ufficialmente iOS 15, Samsung sembrerebbe essere intenzionata a tenere la sua Developer Conference, nota come SDC, nel corso dell’autunno 2021 per presentare tutte le sue novità lato software, tra cui il nuovo aggiornamento One UI 4.0.

A riportare questa possibile evenienza sono i giornalisti locali del Korea Herald, i quali avrebbero ottenuto informazioni da insider del mondo Samsung secondo cui il vertice dedicato ai developer potrebbe svolgersi tra ottobre-novembre 2021, addirittura come evento di persona nella cornice della Silicon Valley in California.

Nel corso della Developer Conference di Samsung in questione potremmo dunque dare uno primo sguardo più approfondito a One UI 4.0, la quarta versione del consueto aggiornamento dell’interfaccia utente per smartphone del robottino verde, che si baserà ovviamente su Android 12. Arriveranno dunque tantissime nuove funzionalità, soprattutto un design completamente rinnovato e certamente anche altri miglioramenti, molto probabilmente già a partire da Samsung Galaxy S22 al suo lancio.

Non dovrebbero mancare poi novità sul fronte smartwatch, dato che Samsung e Google hanno già confermato il loro riavvicinamento con WearOS su dispositivi wearable del colosso sudcoreano. Infine, si vocifera anche la presenza del nuovissimo assistente virtuale SAM, ma essendo comunque voci di mercato consigliamo di prenderle sempre con le pinze.

Intanto si attende anche un altro importante evento, ancor più imminente: Samsung potrebbe infatti tenere un nuovo Unpacked il 27 agosto per presentare i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3.