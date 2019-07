Samsung: Galaxy Fold arriva sul mercato a settembre

Dopo svariati rinvii e dichiarazioni di circostanza, Samsung ha finalmente svelato il periodo in cui sarà disponibile sul mercato il nuovo Galaxy Fold. La compagnia coreana in una dichiarazione ha annunciato che il primo smartphone pieghevole della sua storia sarà disponibile sul mercato nel mese di Settembre.

"Ci siamo presi del tempo per valutare completamente la progettazione del prodotto, apportare i miglioramenti necessari ed eseguire test rigorosi per convalidare le modifiche apportate" ha confermato un rappresentante della società.

Le modifiche includono rinforzi aggiuntivi per la cerniera, un'estensione dello strato protettivo del dispositivo e tappi di protezione come quello montato sul foro che consentiva ai detriti di entrare nello smartphone, provocando problemi con lo schermo. Samsung si sarebbe anche concentrata su alcuni miglioramenti dell'esperienza utente, il che vuol dire che probabilmente ha anche ottimizzato il layout e le applicazioni.

Il Galaxy Fold è ora nella fase di test finale e Samsung ha affermato che sarà disponibile per i clienti in alcuni mercati selezionati a partire da Settembre. Non è da escludere che la data ufficiale di lancio venga annunciata il prossimo 7 Agosto nel corso del keynote di presentazione del Galaxy Note 10.

Probabile che nelle prossime settimane Samsung fornisca maggiori dettagli sulle modifiche apportate.