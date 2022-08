Samsung starebbe testando un nuovo SoC di Google: no, non il Tensor 2

Il 26 agosto 2022 sembra essere la giornata delle notizie relative alle partnership di Samsung. Infatti, dopo la questione della collaborazione con Bill Gates per il WC tech, sono emerse delle indiscrezioni relative a dei presunti test di un nuovo SoC Google per gli smartphone.

Secondo quanto riportato da Gizchina e GalaxyClub, Samsung sarebbe infatti stata nuovamente selezionata da Google per la realizzazione di un chip e starebbe testando internamente un SoC di BigG legato ai dispositivi mobili. Probabilmente starete a questo punto pensando a Google Tensor 2, ma secondo le fonti non si tratterebbe di quest'ultimo, dunque ci sarebbe due processori "in fase di studio".

Infatti, le precedenti informazioni emerse sul Web relativamente al processore che dovrebbe sorreggere le prestazioni dei prossimi top di gamma di Google facevano riferimento al nome in codice "Ripcurrent", mentre ora i test interni di Samsung utilizzerebbero "Cloudripper" come nome in codice.

Ricordiamo che il primo processore Google Tensor è stato prodotto dalla stessa Samsung e viene visto dagli appassionati come una sorta di "versione potenziata" dell'Exynos 2100, quindi non c'è nulla di troppo "sconvolgente" nel caso il brand sudcoreano sia stato scelto un'altra volta dall'azienda di Mountain View per ottenere un aiuto nella realizzazione del chip. Tuttavia, finora si era sempre fatto riferimento al Tensor 2, ma adesso un nuovo misterioso chip è al centro dei rumor e secondo le fonti potrebbe venire integrato in futuro anche su alcuni smartphone Samsung. Staremo a vedere.