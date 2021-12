Samsung e Tetris insieme per i nuovi contenitori da frigo molto 'smart'

Il colosso sudcoreano si lancia in una nuova sfida: mettere ordine nel frigorifero. Per farlo, ha scelto la migliore partnership possibile. Ecco dunque Samsung Stackers una linea esclusiva di contenitori creati in collaborazione con The Tetris Company.

Arrivano sul mercato in Edizione Limitata, coloratissima e sono direttamente ispirati dalle storiche forme che hanno reso iconico uno dei puzzle game più famosi del mondo e tra i migliori giochi per Game Boy.

Tra gli obiettivi di Samsung e Tetris, oltre a voler portare ordine e colore nel frigorifero, anche quello di provare a ridurre lo spreco alimentare, come emerso in seguito a un'indagine di mercato portata avanti proprio dalla stessa Samsung.

Secondo quanto emerso, complice anche la pandemia, molti italiani si sono resi conto di essere diventati più consapevoli sull'argomento e una buona parte, il 74%, ritiene che per riuscirci potrebbe essere utile un innovativo sistema di organizzazione degli alimenti.

Come recita il comunicato ufficiale, "Impilando i nostalgici blocchetti colorati ispirati a Tetris in varie combinazioni, con Samsung Stackers sarà possibile gestire meglio il proprio cibo, giocando una partita di Tetris dal vivo nel proprio frigo: spazio libero nel ripiano inferiore o superiore? A destra o a sinistra? Il set di contenitori è la soluzione perfetta per ottimizzare lo spazio per avanzi, frutta e altri alimenti, sfruttandolo in modo più efficiente ed evitando così di gettare il cibo “dimenticato”. Giusto in tempo per le feste, inoltre, il set di Samsung Stackers raddoppia la propria utilità diventando il regalo perfetto per gli amanti dello storico gioco, i buongustai e gli eco-guerrieri".

Disponibili al prezzo consigliato di 25 Euro per il kit essenziale, il ricavato della vendita dei Samsung Stackers sarà interamente devoluto alla European Food Banks Federation, una rete di 335 banchi alimentari presente in Europa.