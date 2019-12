Samsung The Frame 4K da 55'' e Fitbit Versa 2 in offerta su Amazon

Continuano le offerte natalizie di Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle propone a prezzi scontati due televisori Samsung ed uno smartwatch e fitness tracker targato Fitbit. Vediamo insieme quali sono gli sconti e se si fa in tempo per ricevere i pacchi per Natale.

La prima offerta che vogliamo segnalargli è su una smart tv Samsung da 55 pollici, con numero di modello UE55RU7450UXZT, che è disponibile in esclusiva su Amazon. Dotata di tuner DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre, la televisione può essere portata a casa al prezzo di 449 Euro, per una riduzione di 100 Euro rispetto ai 599 Euro proposti in precedenza.

In sconto anche la Samsung UE55LS03NAUXZT della linea The Frame, con diagonale da 55 pollici, anch'essa UHD 4K. Amazon l'ha scontata ad 854,62 Euro, in questo caso il risparmio è di 200 Euro in quanto in precedenza era disponibile a 1.051 Euro.

Infine, degna di nota è anche la promozione sul Fitbit Versa 2: la special edition dello smartwatch per il benessere e la forma fisica, che supporta il controllo vocale e monitora anche il sonno, con cinturino con tessuto grigio fumo può essere acquistato a 184 Euro, 39,99 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Sfortunatamente, però, Amazon non riesce a garantire la consegna per Natale.