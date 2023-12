Samsung The Frame: arrivano gli sconti e c'è anche una soundbar in omaggio!

Giusto in tempo per le feste, Samsung ha lanciato la promozione che consente di avere in regalo una soundbar dal valore commerciale di quasi 500 euro con l'acquisto di una delle Smart TV in promozione. Prima di Natale, arrivano delle offerte che rendono la combinazione ancora più interessante.

Sullo shop ufficiale di Samsung, infatti, è possibile acquistare a prezzo scontato il The Frame 4K LS03B della collezione Lifestyle 2023 con uno sconto che varia dal 10% al 5% a seconda della diagonale, da applicare al prezzo di listino.

I The Frame da 43 e da 50 pollici, con il voucher HOLIDAYS, possono essere acquistati con uno sconto proprio del 10%, arrivando a un prezzo finale rispettivamente di 719,10 euro (invece di 799) e 809,10 euro (invece dei soliti 899). In entrambi i casi, si riceverà in omaggio anche una cornice a scelta tramite il portale Samsung Members.

Il modello da 65 pollici, invece, propone uno sconto del 5% e consente anche di partecipare all'iniziativa per ottenere in omaggio la soundbar S800B di Samsung. Si tratta probabilmente della promozione dal valore più elevato di tutto il lotto, in virtù del valore commerciale della soundbar e del prezzo scontato della TV, che passa da 1.599 a 1.519,05 euro.

I modelli da 55, 75 e 85 pollici, infine, offrono la possibilità di ottenere in omaggio la soundbar S800B.

L'iniziativa promozionale dedicata ai The Frame sarà valida fino al 14 gennaio 2024. Per maggiori informazioni, potete fare riferimento alla pagina dedicata.