Samsung The Sero 2022 disponibile in Italia: TV verticale da 1.500 Euro

Nel giugno 2020 abbiamo assistito al debutto in Italia del TV che ruota The Sero, vincitore di un premio agli International Forum Design Awards e chiaramente pensato come Lifestyle TV soprattutto per contenuti da smartphone in mirroring. Oggi, invece, arriva nel Belpaese Samsung The Sero 2022.

La seconda generazione del The Sero si presenta con il nome QE43LS05BAUXZT e non cambia di molto rispetto al predecessore: rimane l’iconico meccanismo motorizzato che permette di ruotare lo schermo in verticale, la base mobile lievemente inclinata e provvista di ruote, e il pannello QLED Ultra HD 4K da 43 pollici con tecnologia QuantumDot. Il refresh rate rimane fissato a 50/60 Hz e troviamo poi tecnologie specifiche come Supreme UHD Dimming e l’inedito Real Depth Enhancer, il quale si occupa di enfatizzare la profondità delle immagini riprodotte su schermo.

Disponibile esclusivamente nella colorazione Navy Blue, mostra come cambiamento il rivestimento Matte Display per rendere opaco lo schermo e contrastare i riflessi. Immancabile è la compatibilità con HDR10, HDR10+ e HLG, mentre il sistema operativo resta la piattaforma Tizen con applicazioni pre-installate come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN e YouTube. Sul fronte audio, infine, il sistema a 4.1 canali ha una potenza di 60W e giunge dotato di tecnologie Active Voice Amplifier, Adaptive Sound+ e Object Tracking Sound Lite. Dulcis in fundo, notiamo la presenza dei sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2, tre ingressi HDMI anche 2.1 per il gaming e, a quest’ultimo proposito, troviamo la Auto Low Latency Mode e la funzione Super Ultra Wide Game View per sfruttare i giochi in 21:9.

Il prezzo a cui viene proposto sul sito ufficiale Samsung è pari a 1.496,26 Euro, con pagamento a rate da 81,22 Euro al mese per 20 mesi; in questi giorni, però, potrete accedere a un 15% di sconto extra con il codice “SUMMER”.

Il 13 luglio, invece, arriveranno i rugged Galaxy XCover 6 Pro e Galaxy Tab Active 4 Pro.