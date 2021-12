Samsung The Sero: un televisore con lo schermo che ruota!

Dopo aver parlato del Samsung The Frame che trasforma la TV in un quadro, ci soffermiamo su un altro interessante prodotto della lineup di televisori lifestyle del colosso coreano: il Samsung The Sero.

Si tratta di un televisore sicuramente particolare per il suo aspect ratio: è a tutti gli effetti uno schermo mobile con le dimensioni di un TV, in grado di ruotare sia in orizzontale che verticale. Basato sulla tecnologia QLED, è dotato di una serie di altoparlanti premium da 60W a 4.1 canali.

A livello software, basta un semplice tocco sul profilo del TV per visualizzare i contenuti del proprio smartphone direttamente sul The Sero: ciò riguarda sia la riproduzione video che l'ascolto di musica. Tap View facilita la riproduzione e la rende immediata.

Ma per tutti i dettagli sul The Sero vi rimandiamo al nostro video speciale che trovate come sempre in apertura di notizia.