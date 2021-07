Samsung contro tipster e leak: lanciati avvertimenti severi, rischio azioni legali

Non è solo Apple a dichiarare guerra ai leak minacciando azioni legali, anche il colosso sudcoreano Samsung ha deciso di prendere sul serio ogni perdita nel settore smartphone e non solo che la riguardi direttamente, avvertendo i tipster del settore che d’ora in avanti potrebbe proseguire direttamente per vie legali.

Uno di questi avvertimenti potrebbe essere giunto anche al rinomato tipster Max Jambor, il quale tramite Twitter ha spiegato come la società asiatica abbia già agito in questi ultimi giorni per rimuovere da Internet immagini e video di prodotti ancora non rilasciati sul mercato, tra cui Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Buds 2, Watch 4 e Watch 4 Classic. Nel caso di Galaxy Z Flip 3, per esempio, Samsung ha chiesto la rimozione dei video con un reclamo per violazione del copyright.

Nei prossimi giorni l’azienda potrebbe procedere in maniera analoga anche con altre fonti, ma sembrerebbero esclusi i media outlet del settore. Nel mirino della società, infatti, a quanto pare ci sarebbero solamente le fonti originali e i leakster maggiormente noti, tra cui anche Evan Blass che, proprio nelle ultime ore, si è visto costretto a rimuovere i suoi render 3D a 360 gradi del Samsung Galaxy S21 FE.

Al momento l’approccio sembrerebbe essere ancora piuttosto cauto e tranquillo, ma secondo Max Jambor e PhoneArena Samsung potrebbe prendere già in considerazione approcci più decisi e severi per prevenire leak futuri, eventualmente adottando azioni legali in quanto si tratta della diffusione di proprietà intellettuale della società.

A proposito di Samsung, la società recentemente ha cambiato i piani per gli update di una serie di smartphone.