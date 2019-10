Samsung torna alle batterie rimovibili con un nuovo smartphone Galaxy: c'è la vite

Samsung ha annunciato un nuovo smartphone appartenente alla serie Galaxy che integra una batteria rimovibile. Era da diverso tempo che l'azienda sudcoreana non lanciava un dispositivo del genere. Inoltre, questa volta c'è anche una novità piuttosto interessante: la scocca posteriore è rimovibile semplicemente tramite un'apposita vite.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear, Samsung Galaxy Xcover FieldPro, questo il nome del dispositivo, è uno smartphone rugged realizzato principalmente per coloro che hanno bisogno di un elevato grado di sicurezza. Xcover FieldPro dispone dello standard militare MIL-STD-810G e ovviamente possiede la certificazione IP68. Il display è da 5,1 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel). Samsung ci tiene a precisare che lo smartphone riceverà l'aggiornamento ad Android 10.

Samsung Galaxy Xcover FieldPro monta lo stesso processore di Samsung Galaxy S9: l'Exynos 9810, che viene affiancato dalla GPU Mali-G72 MP18. La fotocamera posteriore è da 12MP, mentre quella anteriore è da 8MP. La caratteristica peculiare del dispositivo è chiaramente la presenza di un'apposita vite posta nella parte inferiore della backcover: grazie a quest'ultima è possibile rimuovere la scocca ed estrarre la batteria da 4500 mAh. A quanto pare, nella confezione di vendita sarà pure inclusa una batteria di riserva. In questo modo, l'utente può cambiare tranquillamente questo componente.

Al momento non sono stati rivelati dettagli in merito al prezzo e alla disponibilità di Samsung Galaxy Xcover FieldPro, visto che l'azienda sudcoreana si è semplicemente limitata ad annunciarlo. Visti i precedenti, tuttavia, lo smartphone potrebbe uscire solamente negli USA. Per maggiori dettagli sullo smatphone, vi rimandiamo al sito ufficiale di Samsung.