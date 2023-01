Samsung, si torna a parlare di Exynos... per il Galaxy S25!

Se ormai appare quasi certo che i Galaxy S23 avranno lo Snapdragon 8 Gen2, lo stesso non si può ancora dire per le generazioni che gli succederanno: una nuova ondata di rumor punta i riflettori sui chip proprietari next-gen.

A quanto pare, infatti, l'accordo con Qualcomm per la fornitura dei suoi chip sarebbe del tutto temporanea, suggerendo una durata fino agli S24 e lasciando margine di autonomia al colosso sudcoreano per quel che riguarda la generazione S25.

A suggerire questo possibile passaggio di testimone è stato JoongAng, portale di riferimento coreano per l'informazione, secondo cui nel 2025 avremo modo di ritrovare sotto la scocca dei nostri smartphone un chip flagship autoprodotto basato su nodo a 3 nanometri, sebbene non sia ancora chiaro di quale generazione di processo produttivo si tratti.

Ricordiamo, infatti, che la prima generazione GAA a 3nm è stata annunciata già nel 2022, mentre la seconda dovrebbe partire nel 2024. Qualora la strategia di Samsung si rivelasse più conservativa, è probabile che sia per una questione di costi, sia interni che al pubblico. In caso contrario, l'utilizzo di chip di ultimissima generazione potrebbe consentirle di battere addirittura Qualcomm sulla tabella di marcia con la sua tecnologia più avanzata.

Una cosa appare certa: lo sviluppo sugli S25 sembra partita in anticipo persino rispetto agli S24 del prossimo anno, come avrebbe confermato anche una fonte interna all'azienda e citata proprio dalla testata coreana.

Insomma, si preannuncia un biennio di eccitanti rumor per quel che riguarda il settore smartphone, a partire proprio da Samsung. Nel frattempo, vi ricordiamo che il 1 febbraio 2023 è fissato l'appuntamento con il Galaxy Unpacked in cui verranno probabilmente svelate le carte per i prossimo 12 mesi: per saperne di più, potete fare affidamento sul nostro speciale sui Galaxy S23, in cui abbiamo cercato di raggruppare tutti i rumor più attendibili usciti finora.