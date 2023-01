Samsung torna ai SoC proprietari: il nuovo chipset sarà annunciato con i Galaxy S23

I Samsung Galaxy S23 arriveranno il 1° febbraio, a rivelarlo è stato un leak della stessa Samsung. Tuttavia, ciò che la fuga di notizie non ha rivelato è che, sempre nella stessa cornice, Samsung presenterà un nuovo chipset per smartphone flagship, che potrebbe trovare spazio proprio sotto la scocca dei Galaxy S23.

L'affidabile tipster Ice Universe ha infatti spiegato su Twitter che "TM Roh [Presidente della divisione Mobile eXperience di Samsung] svelerà le ultime informazioni sul "chip dedicato agli smartphone Galaxy" all'evento di lancio dei Galaxy S23". In altre parole, il 1° febbraio potremmo conoscere quale sarà la strategia di Samsung per il futuro dei chipset dei suoi smartphone top di gamma.

L'indiscrezione arriva come un fulmine a ciel sereno, anche perché il tweet di Ice Universe potrebbe fare riferimento a svariati chip. Per esempio, i Galaxy S23 avranno un chip "esclusivo", che però sarà una versione overclockata dello Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm. Il chip sarà prodotto da Samsung, ma di fatto sarà basato sulla nuova architettura di Qualcomm. Non solo: la stessa compagnia di San Diego ha spiegato che i Galaxy S23 avranno solo chipset Snapdragon, senza modelli Exynos.

In altre parole, se davvero l'annuncio di Samsung dovesse essere relativo ad un SoC per Galaxy S23, si tratterà semplicemente di una leggera revisione dello Snapdragon 8 Gen2, e non di un chip esclusivo vero e proprio. La prospettiva più intrigante è però un'altra, questa volta decisamente più a lungo termine.

Lo scorso anno, lo stesso Ice Universe aveva spiegato che "Samsung sta pianificando un processore dedicato per gli smartphone Galaxy da utilizzare a partire da Samsung Galaxy S25, nel 2025". Con ogni probabilità, il leaker si riferiva ad un nuovo SoC della linea Exynos e di fascia alta: benché il passaggio (anzi, il ritorno) ai chipset proprietari per Samsung sia un grande cambiamento, è difficile giustificare un annuncio a riguardo già nel 2023, almeno due anni prima dell'effettiva implementazione della componente su un dispositivo dell'azienda.