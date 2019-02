Samsung, tornano i Blue Days: fino a 200€ di rimborso sull'acquisto di smartphone

A qualche mese di distanza dall'ultima volta, Samsung si appresta a riproporre i Blue Days. Secondo quanto trapelato in rete, il via è previsto per il prossimo 8 Febbraio, con scadenza fissata per domenica 24. Gli utenti potranno ottenere fino a 200 Euro di rimborso sull'acquisto di smartphone top di gamma.

Quello di seguito è il listino trapelato in rete ed ancora non confermato dal produttore:

Galaxy Note 9: 200 Euro;

Galaxy S9+ ed S9 : 150 Euro;

: 150 Euro; Galaxy A9 : 50 Euro;

: 50 Euro; Galaxy Tab S4 : 200 Euro;

: 200 Euro; Galaxy Tab S3 : 150 Euro;

: 150 Euro; Galaxy Tab S22 VE: 50 Euro;

Il funzionamento della promozione sarà quello classico: gli utenti potranno acquistare uno dei dispositivi ad oggetto in una delle catene che aderiscono all'iniziativa, dopo di che dovranno presentare la prova d'acquisto e registrare lo smartphone o tablet tramite la pagina dedicata, che ancora non è attiva. Successivamente Samsung procederà con la verifica dei dati ricevuti e quindi ad inviare il bonifico sull'IBAN indicato.

In questo modo sarà possibile ottenere sconti importanti sui prezzi originali, che spesso vengono già tagliati dalle varie catene come Mediaworld. L'offerta dovrebbe diventare ufficiale il prossimo 8 Febbraio, con maggiori dettagli in arrivo direttamente sulla pagina delle promozioni del sito Samsung raggiungibile tramite questo indirizzo.

Fateci sapere se avete intenzione di accedere alla promozione o meno.