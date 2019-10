Samsung, tornano gli sconti per i 10 anni dei Galaxy: ecco la possibile lista

Dopo i problemi di qualche settimana fa, tornano gli sconti per i 10 anni della gamma di dispositivi Samsung Galaxy. La società sudcoreana ha infatti diffuso l'orario d'inizio del "secondo tentativo". È trapelata anche una possibile lista di prodotti coinvolti.

In particolare, come potete vedere anche sul sito ufficiale dell'azienda, l'iniziativa prenderà il via alle ore 22:00 del 30 ottobre 2019. Tutti i prodotti saranno acquistabili in tempo reale e ci saranno degli sconti fino al 50%. La promozione terminerà alle ore 01:00 del 31 ottobre 2019, quindi tutto si svolgerà durante la notte. Le categorie di prodotti coinvolte saranno smartphone, tablet e wearable e gli sconti ci saranno fino ad esaurimento scorte. Tutto avverrà tramite lo shop ufficiale di Samsung.

Per quanto riguarda la lista dei prodotti trapelata online, stiamo parlando dei dispositivi che erano stati "avvistati" durante il "primo tentativo". Tuttavia, vi ricordiamo che potrebbero esserci delle sorprese e vi invitiamo quindi a prendere queste informazioni come puramente indicative. Riportiamo di seguito i prodotti che potrebbero rientrare nell'iniziativa.

Samsung Galaxy Buds - 79 euro;

Samsung Galaxy Watch Active2 (44mm, steel) - 229 euro;

Samsung Galaxy Watch Active 2 (44mm, alluminio) - 179 euro;

Samsung Galaxy S10e - 449 euro;

Samsung Galaxy Note 10 (256GB) - 699 euro;

Samsung Galaxy Note 10+ (256GB) - 799 euro;

Samsung Galaxy Note 10+ (512GB) - 899 euro;

Samsung Galaxy A80 - 399 euro;

Samsung Galaxy S10+ (256GB) - 679 euro;

Samsung Galaxy S10+ (512GB) - 759 euro;

Samsung Galaxy S10 (256GB) - 599 euro;

Samsung Galaxy S10 (512GB) - 679 euro;

Samsung Galaxy A50 (128GB) - 229 euro;

Samsung Galaxy Tab S5e (LTE, 128GB) - 399 euro;

Samsung Galaxy Tab S6 (LTE) - 579 euro.

Insomma, non ci resta che attendere la notte del 30 ottobre 2019 per scoprire se la lista verrà confermata.