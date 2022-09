Samsung potrebbe tornare in Russia: possibile ripresa delle vendite a ottobre

I Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4 hanno conquistato l'Europa con un boom di vendite rispetto ai predecessori. Con una mossa alquanto controversa, però, ora il colosso coreano potrebbe aver deciso di fare il suo ritorno sul mercato smartphone russo, abbandonato alcuni mesi fa in seguito all'inizio della guerra contro l'Ucraina.

A riportare la notizia è Reuters, che spiega che nelle prossime settimane Samsung potrebbe riprendere le operazioni in Russia dopo sei mesi di stallo dovuti alla guerra e alle sanzioni internazionali. Ciò significa anche che l'azienda dovrebbe tornare ad offrire i propri prodotti e i propri servizi nel Paese eurasiatico, risultando tra le prime multinazionali a far cadere l'"embargo" contro Mosca.

Reuters spiega che la ripresa dell'operatività del colosso di Suwon potrebbe avvenire già ad ottobre, con le prime spedizioni di smartphone di nuova generazione verso la Russia. Vi ricordiamo che le ultime consegne di device Samsung nel Paese sono avvenute a marzo. Non è chiaro il motivo che abbia spinto l'azienda coreana a cambiare improvvisamente la sua posizione circa le sanzioni alla Russia, anche se due fattori concomitanti potrebbero aver convinto Samsung a riprendere le normali attività nel Paese.

Da una parte, ovviamente, c'è l'andamento del conflitto, che negli ultimi giorni è stato caratterizzato dal ritiro delle truppe russe da alcuni fronti di guerra: la ritirata russa, per alcuni osservatori internazionali, potrebbe fare da preludio a delle trattative di pace, o quantomeno ad una cessazione di fatto delle ostilità.

Dall'altra parte vi è però la notizia che anche Apple avrebbe iniziato a vendere iPhone 14 in Russia, benché in maniera surrettizia: l'azienda di Cupertino, come la maggior parte delle compagnie tecnologiche americane, ha bloccato tutte le esportazioni verso la Russia già mesi fa, ma un articolo della CNN evidenzia come i rivenditori russi siano riusciti comunque a mettere le mani su molteplici unità di iPhone 14, che ora viene tranquillamente venduto a Mosca.