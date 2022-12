Samsung, traguardo storico: nominata la prima donna Presidente di una divisone interna

Dopo il ritorno di Jay Y. Lee alla guida di Samsung, dopo una condanna a due anni di prigione per corruzione, un altro scossone per il colosso di Suwon ha finalmente portato una donna al ruolo di Presidente in una delle divisioni interne della compagnia. Lee Young-hee, infatti, è diventata Presidente del Global Marketing della divisione Samsung DX.

La nomina di Lee Young-hee ha delle importanti implicazioni sia dentro che fuori dall'azienda: dentro Samsung, la dirigente è la prima donna a ricoprire la posizione di Presidente in una qualsiasi delle divisioni del colosso di Suwon. Young-hee lavora presso Samsung ormai da 15 anni, dal momento che è entrata nella compagnia nel 2007 ed è stata nominata Vice Presidente nel 2012.

Lee si occuperà ora del Global Marketing Center della divisione Samsung DX, o Device eXperience, l'azienda che ogni anno realizza e produce gli smartphone della serie Galaxy: un ruolo dunque di enorme peso dentro la compagnia, dal quale dipenderanno il grosso delle sue vendite nel settore della telefonia.

Fuori da Samsung, la promozione di Lee Young-hee è un importante segnale per tutte le giovani coreane, che finalmente hanno un modello lavorativo a cui ispirarsi dentro la più grande compagnia del Paese. Negli ultimi tempi, la leadership tutta maschile di Samsung è stata oggetto di dure critiche tra l'opinione pubblica della Corea del Sud, soprattutto se consideriamo che l'enorme conglomerato di Suwon rappresenta, in termini di ricavi, il 20% circa del PIL del Paese.

Infine, la nomina di Lee conferma anche che dentro Samsung sarebbe in atto una ristrutturazione delle posizioni di vertice, voluta proprio da Jay Y. Lee dopo il suo ritorno a capo dell'azienda nel corso del mese di ottobre. Sammobile, però, riporta che sotto tale punto di vista c'è ancora molto da fare: intere divisioni, come quella della Smart Home, non hanno ancora un executive che le gestisca.