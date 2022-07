Samsung, trapela il Galaxy Tab A7 2022: costerà pochissimo, ma la scheda tecnica delude

Durante l'evento Unpacked di agosto, Samsung potrebbe fare il pieno di annunci: accanto al lancio di Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 4 ed a quello dei nuovi Samsung Galaxy Watch 5, infatti, la compagnia di Suwon potrebbe anche presentare il Galaxy Tab A7 2022.

Per chi non lo sapesse, i Galaxy Tab A7 sono i tablet entry-level di Samsung, destinati ad un pubblico che non desidera un dispositivo high-end come il Galaxy Tab S8 lanciato a febbraio. Nelle scorse ore, il leaker SnoopyTech ha condiviso la scheda tecnica completa della versione 2022 del device, il suo prezzo e persino un render del tablet, che trovate in calce a questa notizia.

Come potete vedere dal render, il dispositivo avrà dei bordi molto spessi attorno al display e, sul pannello posteriore, una fotocamera dotata di un solo obiettivo, per giunta senza flash. In termini di design e di form factor, il prodotto sembra molto simile al Galaxy Tab A7 10,4" di scorsa generazione, lanciato nel 2020.

Il display del tablet, anche quest'anno da 10,4", sarà uno schermo TFT con una risoluzione di 1200 x 2000 pixel. Sotto la scocca del device, invece, troveremo un chipset UniSOC T618 insieme a 3 GB di RAM. Per quanto riguarda lo storage, poi, possiamo aspettarci una memoria da 32 GB espandibile tramite microSD.

Completano la scheda tecnica una buona batteria da 7.040 mAh e due fotocamere: una selfie-camera da 5 MP e una fotocamera posteriore da 8 MP che, come abbiamo già detto, non sarà accompagnata da alcun flash. Insomma, non certo una scheda tecnica che faccia gridare al miracolo tecnologico.

Accanto al chipset, sembra che Samsung abbia deciso di mantenere invariata la formula del modello di scorsa generazione del tablet, che ormai ha tuttavia già due anni alle spalle. Interessante anche il passaggio dallo Snapdragon 662 al chip UniSOC T618, probabilmente effettuato per ridurre i costi di produzione del dispositivo.

In effetti, è proprio il prezzo a risultare la specifica più accattivante del device: secondo SnoopyTech, infatti, il Galaxy Tab A7 sarà venduto a soli 199 Euro, un prezzo veramente molto basso per un tablet Samsung. Al momento, comunque, non ci sono informazioni ufficiali sul dispositivo, perciò vi invitiamo a prendere il leak con le pinze.