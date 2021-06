Samsung, trapelano le date di lancio di Galaxy Z Fold 3, Flip 3 e Watch 4

Abbiamo già parlato di Samsung e della possibilità che stesse pianificando un lancio unico per i nuovi Galaxy Z Flip 3 e Fold 3. Oggi apprendiamo finalmente quelle che potrebbero essere le date definitive del lancio di questi device e del prossimo smartwatch sudcoreano.

Secondo quanto riportato dalla fonte, i nuovi foldable sarebbero già entrati in fase di produzione di massa, ma le spedizioni dovrebbero iniziare soltanto a fine agosto, per l'esattezza il giorno 27, per entrambi i device, vale a dire il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3.

Queste indiscrezioni sono state riportate dalle parole di Jon Prosser, noto per la sua attendibilità, il quale ha anche suggerito la data di lancio di alcuni wearable dell'azienda. Parliamo del Samsung Galaxy Watch4 e del Samsung Galaxy Watch4 Active. Entrambi gli smartwatch dovrebbero essere immessi sul mercato l'11 agosto, con discreto anticipo rispetto alla nuova generazione di pieghevoli.

Come avrete notato, finora abbiamo parlato delle presunte date di spedizione. Per quanto riguarda il lancio invece, per ora dovremo attenerci alle criptiche dichiarazioni di Max Weinbach di Android Police, il quale ha dichiarato che "in data 3 agosto verranno presentati due 3 e due 4", vale a dire Flip 3, Fold 3, Watch4 e Watch4 Active.



Di recente abbiamo anche potuto dare un'occhiata al materiale pubblicitario del prossimo Galaxy Z Flip 3 in cui possiamo chiaramente apprezzare le sue nuove linee.