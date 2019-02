Samsung: trapelano i presunti render ufficiali di Galaxy Watch e Galaxy Buds

Mancano circa 24 ore al tanto atteso evento Samsung Unpacked, che si terrà a San Francisco a partire dalle ore 20 italiane del 20 febbraio. Nonostante questo, i rumor e i leak in merito non accennano a diminuire e questa volta sono emersi i presunti render ufficiali di Galaxy Watch e Galaxy Buds.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di 9to5Google e di Engadget, il nuovo smartwatch dovrebbe arrivare nelle colorazioni Black, Silver, Blue e Rose Gold, mentre le cuffiette dovrebbero avere una variante White e una Canary Yellow.

In verità, i dispositivi presenti nell'immagine che vi proponiamo in calce erano già trapelati in precedente, ma 9to5Google ha condiviso render più dettagliati. Lo smartwatch per lo sport è ufficialmente battezzato Galaxy Watch Active e dovrebbe includere una cassa da 40 millimetri.

Interessante anche la presenza delle Galaxy Buds, che dovrebbero a tutti gli effetti essere la risposta di Samsung alle Airpods di Apple: molto probabilmente siamo di fronte ad un paio di auricolari studiati appositamente per lo sport che, a giudicare dai rumor, gli utenti dovrebbero essere in grado di ricarica direttamente con il Galaxy S10 semplicemente poggiandole dietro. Il Galaxy Fit e Galaxy Fit E invece dovrebbero essere dei semplici fitness tracker come quelli ampiamente presenti sul mercato.

Insomma, Samsung si muove non solo sul fronte degli smartphone pieghevoli e top di gamma, ma anche degli indossabili. Per le conferme di rito però bisognerà aspettare circa 24 ore.