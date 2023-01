Samsung fa tremare TSMC: arrivano i chip a 3 nm di seconda generazione

La produzione di massa dei chip TSMC a 3 nm è iniziata poco prima della fine dello scorso anno solare, quando già da mesi Samsung aveva dato il via alle catene produttive dei propri chip realizzati con lo stesso nodo. Tuttavia, già da settimane sappiamo che la qualità dei chip TSMC è nettamente superiore a quella dei prodotti della rivale.

A quanto pare, infatti, sembrano esserci enormi differenze di yield tra TSMC e Samsung: lo yield è la "percentuale di successo" nella produzione dei chip. Poiché si tratta di prodotti realizzati con processi molto complessi e particolarmente soggetti alle alterazioni esterne, non tutti i chip realizzati da TSMC e Samsung hanno una qualità sufficientemente alta da poter essere venduti: per TSMC, lo yield dei propri chip a 3 nm sembra aggirarsi attorno a percentuali ottime, pari al 70-80%, mentre per Samsung esso è pari al 30%, dunque molto più basso.

Proprio in virtù di questo dato poco soddisfacente, grandi produttori come Qualcomm si starebbero svincolando da Samsung, bussando alla porta della rivale taiwanese, per i propri prodotti realizzati con nodo a 3 nm. D'altro canto, uno yield basso comporta rischi come ritardi nella produzione, chip di scarsa qualità e una generalizzata incertezza sulla disponibilità o meno di componenti da integrare poi nei prodotti finiti.

Stando a quanto riporta GizmoChina, però, Samsung avrebbe raggiunto, negli ultimi giorni, uno yield "perfetto" per i suoi chip a 3 nm, migliorando nettamente i livelli riportati negli scorsi mesi. D'altro canto, il colosso coreano ha costantemente migliorato il processo produttivo, tanto che anche i livelli di yield prossimi al 30% riportati lo scorso ottobre erano nettamente superiori a quelli iniziali, pari ad un misero 10%.

Non solo: sembra che Samsung sia passata alla seconda generazione di chip a 3 nm, che dovrebbero essere più efficienti e performanti di quelli di prima generazione. Purtroppo, però, per il momento non ci sono dati matematici né circa gli effettivi tassi di produzione né tantomeno sui miglioramenti di performance ed efficienza tra una generazione e l'altra.

Se la notizia fosse confermata, però, Samsung potrebbe sperare di tornare a compere con TSMC, che attualmente detiene una sorta di monopolio sul nodo a 3 nm: la foundry taiwanese, infatti, ha approfittato delle difficoltà del rivale coreano per accaparrarsi i clienti più importanti sulla piazza, tra cui Apple, Intel, NVIDIA e Qualcomm.