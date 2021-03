Samsung, TrendForce prevede un aumento dei prezzi degli SSD nel Q2 2021

Nonostante un trend di diffusione delle memorie NAND Flash nettamente in salita,sembra che alcuni fattori potrebbero portare a un aumento del prezzo delle memorie a stato solido nella seconda frazione di quest'anno.

Un'ammonizione che arriva direttamente da un rapporto di TrendForce, azienda specializzata nelle analisi di mercato che ha cercato di individuare anche i fattori chiave che potrebbero portare a un aumento del 3-8% dei prezzi degli SSD nel Q2 2021.

Oltre allo shortage globale che ha messo sotto scacco l'intero mercato dell'informatica, sembra che un ruolo chiave in queste proiezioni possa svolgerlo il recente black-out che ha colpito un impianto per la produzione di semiconduttori di Samsung a Austin, in Texas. Un imprevisto che ha costretto l'analista a correggere il tiro. In una recente analisi infatti, la stessa TrendForce aveva previsto un calo dei prezzi a fine 2020 e una fase di mantenimento nel Q1 2021.

Il fatto di cronaca riguarda una tempesta invernale che ha colpito la zona di Samsung Boulevard, ad Austin, causando guasti che hanno costretto l'azienda a chiudere l'impianto fino al 2 marzo. Attualmente l'impianto è in fase di riavvio ma il ritorno alla produzione a pieno regime non è prevista se non entro fine mese.

Una fase delicata, caratterizzata ancora dalla pandemia che ha portato a un'impennata della domanda, soprattutto di notebook e tablet equipaggiati con questo tipo di memorie.