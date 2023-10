Samsung: trimestrale in profondo rosso, ma c'è un piccolo miglioramento

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy Ring è in ritardo e che la sua uscita potrebbe slittare dal 2024 al 2025, arriva un'altra doccia gelata per il colosso di Suwon. Nello specifico, i risultati fiscali del terzo trimestre del 2023 di Samsung sono in profondo rosso, anche se avrebbero superato (in positivo!) le aspettative dell'azienda.

Ebbene, nell'ultimo trimestre i profitti di Samsung sono calati del 78% rispetto al 2022. A fiaccare i risultati economici del colosso di Suwon sono stati i chip di vecchia generazione, la cui produzione comporta ingenti perdite per l'azienda: per questo, è stato deciso di concentrare maggiormente l'attenzione e le risorse su chip e memorie high-end di nuova generazione a partire dai prossimi trimestri. Non è un caso dunque che Samsung prevedesse un calo dei profitti dell'80%: in altre parole, i risultati ottenuti dall'azienda, pur risultando pienamente negativi, sono leggermente migliori del previsto.

In totale, comunque, i ricavi di Samsung per il terzo trimestre del 2023 sono stati di 2,4 trilioni di Won, ovvero 1,7 miliardi di Dollari circa: nello stesso periodo del 2022, l'azienda aveva fatto registrare ricavi per 10,85 trilioni di Won, quattro volte superiori a quelli di quest'anno. Il colosso coreano, comunque ha spiegato che il lancio di Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 - che pure è stato un successo - non ha potuto da solo mitigare un rallentamento generalizzato dell'informatica su scala globale, che passa per una enorme riduzione della domanda dei chip in tutto il pianeta.

Per questo stesso motivo, anche i profitti di Samsung sono nettamente scesi rispetto a quelli dello scorso anno. Nonostante ciò, sembrano esserci buone ragioni per pensare che il peggio sia finito: i profitti sono infatti tornati a crescere sia rispetto ai 640 miliardi di Won del primo trimestre del 2023 (il dato peggiore per Samsung fin dal 2009), sia rispetto ai 670 miliardi del secondo trimestre di quest'anno. Un dato che fa ben sperare, specie se consideriamo che solitamente il trimestre estivo è tra i più "deboli" di tutto l'anno.