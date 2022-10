Samsung, trimestrale in profondo rosso: profitti giù del 26% rispetto al 2021

I vertici di Samsung sono cambiati proprio in queste ore, con l'insediamento di Lee Jae-yong come nuovo CEO dell'azienda. La nuova dirigenza del colosso coreano, tuttavia, dovrà misurarsi con una serie di dure sfide economiche, esemplificate da un grave declino dei profitti nell'ultimo trimestre.

Un comunicato pubblicato su Samsung Newsroom spiega infatti che i profitti di Samsung sono crollati del 26% rispetto al 2021 (e del 23% rispetto al secondo semestre del 2022), attestandosi su un totale di 7,6 miliardi di Dollari. Un dato che fa ancora più impressione se consideriamo che, di converso, i ricavi dell'azienda sono aumentati fino a 54 miliardi di Dollari nel terzo trimestre del 2022, ovvero tra luglio e settembre, raggiungendo cifre mai viste prime.

Come si spiega allora una diminuzione dei profitti in parallelo ad un aumento dei ricavi? Sicuramente, il problema principale è l'aumento dei costi di produzione affrontati da Samsung, la quale ha spiegato che alcuni dei suoi settori produttivi stanno vivendo un pronunciato calo della domanda, dovuto in particolar modo alla situazione di incertezza macroeconomica a livello globale.

In particolare, la scarsa domanda di TV e smartphone avrebbe impattato negativamente sul business di Samsung e sulle possibilità di profitto e di crescita dell'azienda. Al contempo, però, la domanda per alcuni chip e SoC rimarrebbe ancora molto alta, specie per via della sempre maggiore richiesta di modem 5G. Il settore Visual Display Business del colosso di Suwon, che si occupa di schermi per device di ogni dimensione, sarebbe a sua volta in drastico calo in termini di utili.

Samsung, comunque, ha lodato le performance di Galaxy Z Fold e Z Flip 4 in termini di vendite e ha previsto un ulteriore miglioramento del settore nel corso del quarto trimestre dell'anno, grazie soprattutto all'imminente stagione natalizia. Anche per il 2023, le previsione per il settore smartphone di Samsung restano rosee.