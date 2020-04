Samsung: il primo trimestre fa segnare vendite in calo per smartphone e TV

Samsung ha pubblicato i dati finanziari del primo trimestre 2020 nel corso del quale ha fatto registrare risultati decisamente inferiori alle aspettative. La causa principale è da individuare nel Coronavirus. I settori maggiormente colpiti sono quelli delle TV e degli smartphone mentre quello dei chip non ha subito particolari perdite.

Se da una parte sono cresciute le richieste di chip per le esigenze dettate dallo smartworking e per l’apprendimento online cresciuto in maniera esponenziale, la tendenza al risparmio ha indotto molte famiglie a non acquistare smartphone e TV.



La vendita di questi prodotti dovrebbe andare a rilento anche nel secondo trimestre dell'anno a causa di una maggiore contrazione della spesa da parte dei consumatori ed alla chiusura prolungata dei negozi in diverse parti del mondo.

Venendo ai risultati, il profitto operativo del primo trimestre è aumentato del 3% raggiungendo i 6,4 trilioni di won nel primo trimestre grazie alla solida domanda di chip ed alla riduzione nelle spese di marketing legate ai telefoni. Le azioni di Samsung Electronics sono diminuite dello 0,3% dopo l’annuncio dei risultati.



La divisione chip ha fatto registrare un utile operativo pari a 3,99 trilioni di won, in calo del 3% rispetto all'anno precedente. La divisione mobile raggiunge un utile operativo di 2,65 trilioni di won, in crescita del 17% rispetto all'anno precedente.



Samsung ha affermato che, se da una parte, le spedizioni di smartphone sono diminuite, la redditività è migliorata grazie al 5G ed alla vendita dei nuovi top di gamma dal prezzo decisamente maggiore rispetto al passato. Per quanto riguarda il segmento dei display, la perdita si è dimezzata soprattutto grazie all’aumento dei prezzi dei pannelli per le TV, riuscendo a coprire la mancata produzione di pannelli per gli smartphone.

Nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato della chiusura di diversi stabilimenti di produzione Samsung a causa delle restrizioni del Governo di alcuni paesi e per le eccessive scorte ancora in magazzino. Il momento di stallo dovrebbe continuare ancora per diverse settimane fino a quando la pandemia non smetterà di pesare come un macigno sulle operazioni produttive della società.

Il lancio di nuovi pieghevoli nel corso del 2020 tra cui il nuovo Galalxy Fold 2, che potrebbe essere annunciato ad Agosto, potrebbe dare una spinta alle vendite nel terzo trimestro dell'anno.