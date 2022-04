Samsung trionfa nel design: vinti ben 71 premi agli iF Design Awards 2022

Dopo aver scoperto che Samsung produrrà chip in casa per i propri telefoni, sulla falsariga di Apple, arriva oggi una notizia che farà la felicità di tutti i possessori di un device del colosso coreano. Samsung, infatti, ha vinto ben 71 premi per il design dei propri prodotti, che sembrano dunque eccellere sotto tale punto di vista.

La notizia arriva da Samsung stessa, che anche quest'anno ha partecipato agli International Forum Design Awards, gli "Oscar" del mondo del design. L'azienda si è presentata alla kermesse con ben 11.000 prodotti sottoposti al vaglio della giura in 57 categorie diverse.

A quanto pare, l'azienda coreana avrebbe vinto un totale di 71 premi per i propri dispositivi usciti nell'anno solare 2021, mantenendosi attorno alle stesse cifre fatte registrare negli scorsi anni, quando Samsung aveva nuovamente sbancato agli iF Design Awards. La compagnia ha vinto dei primi per quasi ogni tipo di prodotto proprietario, dagli elettrodomestici alle TV, dagli smartphone al software, dagli auricolari Galaxy Buds 2 fino alla skin di Android 12 One UI 4.

In particolare, tre prodotti della compagnia hanno vinto un Design Gold Award, il premio più importante della manifestazione. Essi sono il proiettore ultra-portatile The Freestyle, che è stato apprezzato per la sua possibilità di generare schermi da 100" e per la sua capacità di ruotare fino a 180°; il Samsung Galaxy Z Flip 3, di cui è stato apprezzato il design sottile e il piccolo display esterno; e infine l'aspirapolvere senza fili Bespoke Slim, premiato per la sua facilità di utilizzo.

Samsung ha commentato ufficialmente i premi ottenuti agli iF Design Awards nelle scorse ore: il Vice Presidente del Samsung Electronics Design Management Center Jinsoo Kim, infatti, ha spiegato che "per noi è importante creare dei design che combinano i nostri valori in continuo mutamento e l'innovazione tecnologica".