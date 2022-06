Samsung, un TV da 32 pollici in regalo acquistando un Neo QLED o The Frame

In questo caldo lunedì di fine maggio 2022, Samsung lancia una nuova promozione battezzata "Samsung Unlocked" che consente di ottenere un TV da 32 pollici in regalo acquistando un TV Neo QLED e The Frame.

Nella fattispecie, come si può leggere direttamente sulla pagina promozionale presente sul sito web di Samsung, acquistando un TV Neo QLED 2022 da 75 pollici o The Frame 2022 da 75 pollici o superiori dal 30 Maggio 2022 al 6 Giugno 2022 inclusi, ed effettuando la registrazione su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna, si riceverà un TV The Frame 32 LS03T entro 180 giorni dalla ricezione dell'email di validazione.

Di seguito la lista dei prodotti che danno accesso all'offerta:

QE75LS03BAUXZT

QE85LS03BAUXZT

QE75QN85BATXZT

QE75QN90BATXZT

QE85QN90BATXZT

QE75QN95BATXZT

QE75QN800BTXZT

QE85QN800BTXZT

QE75QN900BTXZT

QE85QN900BTXZT

Come si può leggere direttamente nel regolamento, è necessario compilare l'apposito modulo di registrazione e presentare le prove richieste, tra cui una "foto contenente, per gli acquisti effettuati presso gli E-store, sia la prova di acquisto che la bolla di consegna, mentre per gli acquisti effettuati presso i Punti Vendita Fisici la foto dovrà contenere lo scontrino di vendita e, se il Prodotto Promozionato non è stato consegnato dal Punto Vendita Fisico contestualmente all’acquisto, anche la bolla di consegna" e la foto dell'etichetta "per intero contenente il numero seriale apposta sul retro del Prodotto Promozionato. Con riferimento alla foto del codice seriale del Prodotto Promozionato, si precisa che sono ritenute valide solamente le foto del codice seriale posto sul retro del Prodotto Promozionato (non sono valide foto dei seriali posti sulla scatola esterna del Prodotto Promozionato)".