Samsung, i TV Neo QLED 2022 in arrivo in Europa dal 6 Aprile

A poche settimane dal reveal dei nuovi TV Neo QLED 2022 di Samsung, la società coreana ha annunciato che la gamma di TV arriverà in Europa dal 6 Aprile 2022, mentre sarà in preordine già dal prossimo 16 Marzo 2022.

Gli interessati, però, possono già effettuare la pre-iscrizione, che scadrà il 15/03.

Complessivamente, nei negozi arriveranno due gamme con sei modelli e svariati tagli di dimensioni, che vanno dai 43 agli 85 pollici.

8K NeoQLED

QN900B – 65″, 75″, 85″

QN800B – 65″, 75″, 85″

QN700B – 55″, 65″, 75″

4K Neo QLED

QN95B – 55″, 65″, 75″, 85″

QN90B – 43″, 50″, 55″, 65″, 75″, 85″

QN85B – 55″, 65″, 75″, 85″

Nel comunicato stampa ufficiale, Samsung si sofferma sulle specifiche tecniche dei modelli, tra cui la sorgente luminosa Quantum Mini LED che include la mappatura HDR a 14 bit, in grado di offrire ancora più dettagli durante la visione di scene scure e luminose, a cui si aggiunge la tecnologia Quantum Matrix ed il controllo Shape Adaptive Light.

Sfortunatamente, pur avendo svelato la data di lancio in Europa, Samsung non è scesa nei dettagli sui prezzi e tanto meno sull'arrivo nei singoli mercati. Probabile quindi che anche in Italia le date siano le stesse, ma come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli del caso.