Samsung TV Neo QLED 8K scontato di 1449 euro su Amazon Italia

Andando oltre alla promozione Amazon su un power bank, ci soffermiamo in questa sede su un'iniziativa promozionale relativa a un TV Neo QLED di Samsung con risoluzione 8K.

Più precisamente, il modello Samsung QE65QN800BTXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 2.750 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende che precedentemente il costo del prodotto era di 4.199 euro. Si fa dunque riferimento a uno sconto del 35%, ovvero a un possibile risparmio di 1.449 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione potenzialmente intrigante per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia. Infatti, la scheda tecnica di Samsung QE65QN800BTXZT include un pannello da 65 pollici con risoluzione 8K, nonché funzionalità smart (incluso il supporto ad Alexa e Google Assistant). C'è poi ovviamente il supporto allo standard DVB-T2, per un prodotto lanciato nel corso del 2022.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che questo modello viene venduto a 2.907 euro da MediaWorld. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico televisore sul portale di Unieuro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione non di poco conto per più di qualcuno.