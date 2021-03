Samsung, i TV Neo QLED guardano al gaming di Xbox Series X: si parte da 1.799 Euro

Samsung, nel corso dell'evento di questo pomeriggio, è tornata a parlare dei TV Neo QLED annunciati al CES 2021, che strizzano sempre più l'occhio al gaming. Il colosso coreano, nello specifico, ha annunciato di aver siglato una partnership con Microsoft.

Samsung si è detta fiera di essere partner tv ufficiale di Xbox Series X negli Stati Uniti e Canada, ma ha anche annunciato che con il rinnovo del contratto pluriennale tra Xbox e Samsung, le due società continueranno a collaborare per mettere a disposizione dei videogiocatori un'esperienza di gioco imbattibile".

Sui TV Neo QLED, i giocatori avranno accesso alla nuova Game Bar che consentirà loro di monitorare rapidamente tutti gli aspetti critici del gioco, ma anche di accedere alla modalità "Super Ultrawide GameView" che consente di giocare sia in 21:9 che a 32:9 in ultrawide, in modo tale da ottenere un campo visivo più ampio.

A questo si aggiunge la compatibilità con la risoluzione 4K a 120fps e di un tempo di risposta da 5,8 millisecondi.

La nuova lineup Neo QLED arriverà sul mercato italiano nella primavera del 2021 e sarà composta dai Neo QLED 4K da 50 ad 85 pollici, con prezzo di partenza di 1.799 Euro. Per i modelli 8K, che saranno disponibili in dimensioni da 65 ad 85 pollici, si partirà da 3.999 Euro.