Samsung TV Plus si arricchisce: arrivano La7, Travel & Living e Lifestyle

A pochi mesi dall’aggiunta di 12 nuovi canali in Samsung TV Plus, la piattaforma televisiva del colosso coreano si arricchisce ulteriormente con i primi tre canali del gruppo RCS - Cairo Communication.

Nella fattispecie, con un comunicato stampa ufficiale Samsung ha annunciato l’arrivo di LA7, Travel& Living by Dove e Lifestyle by Lei, frutto di una partnership siglata con il gruppo RCS e Cairo Communication.

Gli utenti avranno la possibilità di accedere direttamente dall’app alla programmazione di La7 con tutti i contenuti giornalistici, ma anche ai programmi di cucina e Lifestyle, tra cui “Dolcetti di Paola”, “Il matrimonio più bello” e “Le cose che non ti ho detto” mentre per Travel & Living lancerà “Conosco un posticino”, “Facciamo due Passi” e “Italia per Aria”.

Di seguito i dettagli ufficiali dei canali:

La7 (4305) – LA7 è la tv che si accende per vivere insieme la storia di ogni giorno. Le migliori firme del giornalismo per un racconto della realtà sempre nel cuore dei fatti, che segnano il nostro tempo.

– LA7 è la tv che si accende per vivere insieme la storia di ogni giorno. Le migliori firme del giornalismo per un racconto della realtà sempre nel cuore dei fatti, che segnano il nostro tempo. Travel & Living by DOVE (4406) – “Travel & Living by DOVE è un viaggio sul “buon vivere”. Guide di viaggio e suggerimenti sulle località più originali ed esclusive, alla scoperta della bellezza delle regioni italiane e dei segreti di borghi nascosti”

– “Travel & Living by DOVE è un viaggio sul “buon vivere”. Guide di viaggio e suggerimenti sulle località più originali ed esclusive, alla scoperta della bellezza delle regioni italiane e dei segreti di borghi nascosti” Lifestyle by LEI (4407) – “Lifestyle by LEI è un viaggio nell’universo femminile: dalla cucina ai matrimoni, dalla salute alla bellezza e al proprio benessere. È il canale dedicato alle donne, proponendo storie e consigli emozionanti per avvicinarsi alla quotidianità “

"Questo accordo rappresenta una grande opportunità per la televisione connessa in Italia alzando sempre più il livello di contenuti che si rivolgono al pubblico italiano sempre più sofisticato”. Afferma Cristina Sala Samsung TV Plus Italy Lead “Con questi nuovi lanci del Gruppo Cairo e i prossimi 2 che lancerà in autunno. l’offerta di Samsung TV Plus va incontro sempre più alle esigenze e preferenze di un’audience diversa e alla ricerca di esperienze di intrattenimento sempre più variegata”