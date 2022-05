Samsung TV Plus si arricchisce in Italia: arrivano quattro nuovi canali dedicati ai film

A pochi mesi dall’ultima espansione di Samsung TV Plus, il colosso coreano ha annunciato che la sua piattaforma AVOD disponibile in Italia dal 2019, tra maggio e giugno accoglierà altri quattro nuovi canali dedicati ai film.

Si tratta di quattro network di Chili. Nello specifico, dall’11 Maggio gli utenti di smart tv, smartphone e tablet Samsung Galaxy potranno accedere ad Alta Tensione e Smile, mentre dall’8 Giugno sarà la volta di Indimenticabili e Velvet. Di seguito le informazioni sulla programmazione:

Alta Tensione – Un canale dedicato ai temerari: brividi, emozioni azione ma anche mostri giganti e un universo perduto.

– Un canale dedicato ai temerari: brividi, emozioni azione ma anche mostri giganti e un universo perduto. Smile – Un canale per tutta la famiglia con grandi interpreti della commedia italiana, francese e americana.

– Un canale per tutta la famiglia con grandi interpreti della commedia italiana, francese e americana. Grandi Nomi – Un canale dedicato ai film di culto di vari generi tra cui horror, fantasy, commedia e azione dei registi e dei cast più famosi.

– Un canale dedicato ai film di culto di vari generi tra cui horror, fantasy, commedia e azione dei registi e dei cast più famosi. Velvet – Un canale che celebra l’amore e la passione con una selezione di pellicole del cinema internazionale.

“Siamo lieti di poter ampliare la nostra offerta di contenuti in maniera costante, mantenendo sempre al centro del nostro operato la curiosità e le diverse passioni dei nostri consumatori. Samsung TV cresce e si arricchisce con i canali di Chili, un partner in grado di offrire contenuti di alto livello e di soddisfare i gusti cinematografici degli spettatori più esigenti. Gli sforzi congiunti di Samsung TV Plus insieme a quelli di Chili danno un importante contributo al panorama di intrattenimento italiano AVOD/FAST, che si arricchisce di contenuti ancora più variegati,” spiega Cristina Sala, Senior Business Development Manager Italy TV Plus, ESBO. “Con questi nuovi quattro canali targati Chili vogliamo dare spazio agli amanti dei film e del cinema, che mai come in seguito a questi due anni di restrizioni amano ritrovare sullo schermo di casa i film d’ azione, film d’ umore e grandi classici più amati.”

“Questa nuova partnership con Samsung TV Plus”, spiegaGiorgio Tacchia, CEO e Founder di CHILI, “dimostra ancora una volta la qualità e la profondità dell’offerta di CHILI, capace di arrivare agli spettatori più diversi e più esigenti, passando dallo spettatore casuale al cinefilo. Con questi quattro canali continuiamo la nostra partnership con Samsung, una bella collaborazione che permette di essere una delle principali voci del mondo dello streaming in Italia.”