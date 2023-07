Samsung TV Plus si arricchisce e supera i 100 canali TV in Italia

Dopo l’annuncio dei nuovi canali TV di Samsung TV Plus di qualche settimana fa, la società asiatica comunica oggi che la propria offerta ha raggiunto il traguardo di oltre 100 canali televisivi in Italia.

Tra giugno e luglio infatti sono arrivati sul servizio molti canali TV, tra cui La7. Di seguito l’elenco con le descrizioni ufficiali:

LA 7 (Cairo) - La TV che si accende per vivere insieme la storia di ogni giorno. Le migliori firme del giornalismo per un racconto della realtà sempre nel cuore dei fatti, che segnano il nostro tempo.

La TV che si accende per vivere insieme la storia di ogni giorno. Le migliori firme del giornalismo per un racconto della realtà sempre nel cuore dei fatti, che segnano il nostro tempo. Lifestyle by LEI (RCS) - Un viaggio nell’universo femminile: dalla cucina ai matrimoni, dalla salute alla bellezza e al proprio benessere. Il canale dedicato alle donne, proponendo storie e consigli emozionanti per avvicinarsi alla quotidianità.

Un viaggio nell’universo femminile: dalla cucina ai matrimoni, dalla salute alla bellezza e al proprio benessere. Il canale dedicato alle donne, proponendo storie e consigli emozionanti per avvicinarsi alla quotidianità. Travel & Living by DOVE (RCS) - Canale dedicato al “buon vivere”. Disponibili guide di viaggio e suggerimenti sulle località più originali ed esclusive, alla scoperta della bellezza delle regioni italiane e dei segreti di borghi nascosti.

Canale dedicato al “buon vivere”. Disponibili guide di viaggio e suggerimenti sulle località più originali ed esclusive, alla scoperta della bellezza delle regioni italiane e dei segreti di borghi nascosti. Onda Blu - Canale dedicato agli sport oceanici, all'ambiente e alla natura, è il canale che fa sognare il caldo sole sulla pelle e il sapore dell'acqua salata in bocca.

Canale dedicato agli sport oceanici, all'ambiente e alla natura, è il canale che fa sognare il caldo sole sulla pelle e il sapore dell'acqua salata in bocca. CNN FAST - Notizie da tutto il mondo dal ritmo serrato raccontate attraverso i principali eventi, economia, intrattenimento, sport e ambiente.

Notizie da tutto il mondo dal ritmo serrato raccontate attraverso i principali eventi, economia, intrattenimento, sport e ambiente. Vevo '70s & '80s - I migliori video musicali degli artisti italiani e internazionali degli anni ‘70 ed ‘80 che hanno reso queste due decadi indimenticabili, da Lucio Dalla ai Rolling Stones, passando per Pino Daniele e Elton John.

I migliori video musicali degli artisti italiani e internazionali degli anni ‘70 ed ‘80 che hanno reso queste due decadi indimenticabili, da Lucio Dalla ai Rolling Stones, passando per Pino Daniele e Elton John. RBN - La radio televisiva interamente dedicata al mondo Juventus. Un’emittente per tutti i tifosi bianconeri, da seguire ogni giorno per restare sempre aggiornati sulla Juve!

La radio televisiva interamente dedicata al mondo Juventus. Un’emittente per tutti i tifosi bianconeri, da seguire ogni giorno per restare sempre aggiornati sulla Juve! FIFA+ - Oltre 40 partire in diretta della Fifa Women’s World Cap, Campionato mondiale di calcio femminile. Highlight della più importanti partite, un vasto archivio di film, serie e contenuti speciali sul calcio mondiale.

“Samsung TV Plus è lieta di annunciare l’arrivo del canale lineare FIFA+ con i suoi contenuti On-Demand completamente gratuiti che vanno ad aggiungersi alla ricca offerta preinstallata su Smart TV Samsung e dispositivi Galaxy. Il lancio, con migliaia di ore di contenuti FIFA+ gratuiti curati a livello locale, dà valore aggiunto ai clienti Samsung. La Coppa del mondo 2023 di calcio femminile FIFA è l’occasione migliore per lanciare il nuovo canale su Samsung TV Plus” ha commentato Cristina Sala, a capo di Samsung TV Plus Italia.