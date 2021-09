Samsung TV Plus si espande: arrivano sette nuovi canali TV gratis

Tante novità in arrivo per Samsung TV Plus. La società coreana che a partire da oggi 8 Settembre i propri utenti potranno godere di sette nuovi canali gratuiti in Italia sulla piattaforma Samsung TV Plus.

La lista completa dei canali arriva quindi a quota 54, tutti fruibili senza pagamento, iscrizioni o abbonamento.

Le new entry sono VEVO '90s & '00s, SporItalia HD, Trace Urban, Trace Latina, MyZen TV Free, Museum TV Free e WP (Minerva Pictures).

L'applicazione Samsung TV Plus è preinstallata su tutte le smart tv Samsung prodotte dopo il 2016 e non necessita nè di registrazione tanto meno di carte di credito per poter accedere ai canali TV. Disponibile anche u'app mobile pensata esclusivamente per i proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy e che può essere scaricata dal Galaxy Store e dal Galaxy Play Store.

“Samsung TV Plus nasce dalla volontà di andare incontro a tutte le esigenze e i gusti di chi possiede una Smart TV, un tablet o uno smartphone Samsung, così che in ogni luogo e in ogni momento della giornata in cui si sente di voler staccare o nutrire una propria passione, ci sia un’offerta ampia che permette di trovare tutto ciò di cui si ha bisogno”, commenta Cristina Sala, Senior Business Development Manager Italy TV Plus, ESBO. “Proprio per questo, dopo aver lanciato il servizio nel mese di luglio sul mobile e aver già portato avanti una prima tranche di ampliamento dell’offerta per tutti i nostri utenti italiani, il nostro obiettivo sarà quello di proseguire costantemente nell’aggiunta di nuovi canali gratuiti. I sette canali appena aggiunti andranno a coprire musica, sport, serie tv, cinema, intrattenimento e arte, portando l’offerta a 54 canali gratuiti con contenuti di alta qualità. E non è ancora finita.”

Per tutte le informazioni su Samsung TV Plus vi rimandiamo alla pagina dedicata.