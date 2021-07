Samsung TV Plus e Samsung O arrivano finalmente su smartphone e tablet

Dopo aver annunciato l'estensione a cinque anni di aggiornamenti per gli smartphone Galaxy, Samsung annuncia di aver rilasciato ufficialmente le applicazioni Samsung Tv Plus e Samsung O anche in Italia.

A partire dal 30 giugno, scaricando l'app Samsung TV Plus dal Galaxy Store o dal Play Store, Samsung metterà a disposizione degli utenti Galaxy una selezione di contenuti dedicati, con canali live e on demand, in maniera totalmente gratuita. Fra i migliori contenuti, ricordiamo "Vevo Pop, Clubbing TV, Fashion TV, Italian Fishing TV, Sportoutdoor TV, Motor 1 TV, Brindiamo!, Cinema Segreto, Bizzaro Movies, CG TV, Dark Matter Film e TV, Mondo TV Kids, Planeta Junior, Yamato Animation, Euronews Live, Bloomberg TV+, Teletubbies, Televisa Telenovelas e Cuore Ribelle".

Ovviamente non mancheranno le opzioni di personalizzazione, per rendere unica l'esperienza finale, impostando promemoria e scoprendo i consigli di Samsung sui nuovi contenuti da guardare.

Con Samsung O invece, il colosso sudcoreano lancerà "anche la tab Watch in Italia. Con un unico swipe, gli utenti potranno leggere notizie, giocare e guardare i migliori programmi di TV Plus direttamente dalla schermata iniziale. Samsung O offrirà inoltre una pagina di riferimento con cui potrai scoprire il tuo nuovo gioco preferito. Oppure, tieniti aggiornato sulle ultime notizie, leggendo articoli curati appositamente secondo i tuoi interessi e riepiloghi dei notiziari. Samsung O riunisce tutte le tue esigenze quotidiane in un’unica pagina accessibile".

Anche Samsung O sarà disponibile sul Galaxy Store e sul Play Store. I possessori dei nuovi smartphone della lineup 2021 invece la troveranno preinstallata sul proprio dispositivo.