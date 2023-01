Samsung, i TV QD-OLED del 2023 faranno faville: luminosità fino a 2.000 nit

Conclusi gli annunci dei monitor Samsung al CES 2023, è giunto il momento dei televisori del colosso coreano. Nelle scorse ore, infatti, Samsung ha annunciato la lineup di TV QD-OLED del 2023, le quali dovrebbero poter raggiungere una luminosità massima mai vista prima su uno schermo televisivo.

In particolare, la luminosità massima delle nuove TV Samsung sarà pari a 2.000 nit, superando quella della gamma di smart TV QD-OLED del colosso coreano dello scorso anno e persino quella del più prossimo competitor sul mercato, LG, che proprio nelle scorse ore ha annunciato dei televisori next-gen con una luminosità fino a 1.800 nit.

Il risultato raggiunto da Samsung sarebbe dovuto al nuovo materiale OLED "HyperEfficient EL" e all'IA proprietaria Samsung IntelliSense. Sempre stando al comunicato di Samsung Display, inoltre, i televisori della compagnia utilizzeranno l'IA per una resa più efficace dei colori e persino per una maggiore efficienza energetica. In ogni caso, con dei livelli di luminosità così alti, le TV della compagnia potrebbero avvicinarsi alla qualità dei pannelli Mini-LED.

In più, Samsung amplierà le taglie disponibili per i suoi dispositivi QD-OLED nel corso del 2023: mentre le TV lanciate nel 2022 erano disponibili solo con diagonale da 55" e da 65", quelle in arrivo nel corso di quest'anno saranno messe in vendita con dimensioni pari a 49", 55", 65" e 77", accontentando le esigenze di un maggior numero di potenziali acquirenti.

Per il momento, purtroppo, Samsung non ha annunciato altre novità sulla nuova generazione di TV QD-OLED, ma possiamo aspettarci che esse avranno tutte le funzioni smart di Tizen OS, l'HDR10+ e il supporto per Bixby, Alexa e SmartThings. Data di uscita e prezzi dovrebbero invece essere rivelati al CES 2023, nei prossimi giorni.