Samsung, il TV QE65Q85RA da 65' disponibile al prezzo più basso del web su Yeppon

Interessante offerta proposta quest'oggi da Yeppon. Il popolare negozio online infatti permette di acquistare un TV Samsung QLED da 65" al prezzo più basso del web tra quelli disponibili quest'oggi, 20 Maggio 2020.

Il modello è il QE65Q85RA da 65 pollici, ed è disponibile a 1.379,99 Euro, per un risparmio considerevole se si conta che il costo di listino è di 2.999 Euro. Complessivamente quindi si traduce in un risparmio del 54%.

L'offerta sarà valida fino al 31 Maggio 2020, salvo esaurimento scorte. E come indicato nella scheda tecnica è anche possibile acquistare l'estensione della garanzia per altri 3 anni a fronte di un sovrapprezzo di 74,99 euro

A livello tecnico il TV è dotato anche di tecnologia Direct Full Array 8X che è in grado di regolare la retroilluminazione per creare contrasti ideali ed una luce ottimale. Presente anche il quantum HDR 1500, che amplifica la luminosità e rende le scene notturne più vicine a quelle pensate dai produttori cinematografiche. Ovviamente il TV è dotato anche del FreeSync (VRR) che riduce il ritardo nella ricezione del segnale, il che è un aspetto da non sottovalutare soprattutto soprattutto durante le sessioni di gaming. Infine, è presente l'AI Upscaling che utilizza il processore Quantum 4K.