Samsung, i TV QLED 'Zero Bezel' senza cornici in arrivo al CES 2020?

A quanto pare, Samsung sarebbe ormai pronta al lancio di una nuova gamma di dispositivi senza cornici. Come scovato dai colleghi di LetsGoDigital, il colosso coreano ha registrato il marchio "Zero Bezel" per le Smart TV, che dovrebbero debuttare al CES 2020 di Febbraio.

La popolare testata europea ha svelato che il 2 Ottobre scorso Samsung Electronics ha depositato l'etichetta "Zero Bezel" presso l'European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Nella scheda tecnica è stata inserita la "Classe 9", che abbraccia tra gli altri i televisori, schermi per computer e display a LED.

Il nome "Zero Bezel" suggerisce che si tratterà di una linea di Smart TV priva di cornici, che si tradurrebbe in un passo in avanti significativo a livello di design se si conta che i TV QLED attualmente presenti sul mercato hanno dei bordi molto sottili intorno allo schermo. La Q7 QLED è etichettata da Samsung proprio come una TV "con design senza cornici", ed evidentemente i progettisti le hanno ridotte ulteriormente.

A quanto pare però la lineup "Zero Bezel" non sarà limitata alle smart tv, e potrebbe includere anche altri dispositivi, tra cui i monitor da gaming QLED.

Secondo alcuni rapporti, la presentazione ufficiale sarebbe in programma alla fiera di Las Vegas in programma dal 7 al 10 Gennaio 2020.

All'IFA di Berlino dello scorso mese, Samsung ha presentato il nuovo TV QLED 8K da 55 pollici.