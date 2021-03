Samsung, le TWS Galaxy Buds 2 potrebbero arrivare molto presto

Dopo il recente lancio delle sue TWS di fascia alta, le Galaxy Buds Pro, Samsung sarebbe già al lavoro su un'altra iterazione dei suoi apprezzatissimi auricolari wireless.

La notizia arriva direttamente dai colleghi di AndroidPolice che hanno dato un'occhiata all'interno dell'ultimo APK dell'applicazione mobile Galaxy Wearable, tronando alcune righe di codice particolarmente eloquenti.

Si parla infatti, in maniera esplicita, delle Samsung Galaxy Buds 2, modello che non corrisponde ad alcun wearable attualmente in commercio.

Per quanto non sia possibile al momento tracciare una roadmap sui tempi di sviluppo e di lancio del prodotto, come riporta la fonte, è possibile immaginare quale potrebbe essere il suo collocamento nella lineup attuale del colosso sudcoreano.

A partire dalle Buds Pro e i loro 229 Euro sul sito ufficiale, è possibile che le nuove TWS vadano a ereditare il posto proprio di queste ultime, pur mantenendosi sulla stessa fascia di prezzo, lievemente inferiore rispetto all'offerta top di gamma di Apple.

Quanto alle feature, possiamo solo immaginare ciò che Samsung potrebbe mettere sul piatto per convincerci all'acquisto di questo nuovo modello, a partire da una cancellazione del rumore ulteriormente migliorata e un form factor rimaneggiato, sino ad arrivare alla qualità del suono, già eccellente, o alla durata dell'autonomia.

Nel frattempo, sulla sponda californiana sembra che la fase di produzione di massa delle Airpods 3 sià appena iniziata, suggerendo un posticipo all'autunno per un lancio contestuale alla nuova famiglia di iPhone.