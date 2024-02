Samsung, ufficiale: l'anello smart Galaxy Ring sarà presente al MWC

Si parla già da tempo del possibile lancio di Samsung Galaxy Ring, anello smart di ultima generazione e anche uno dei prodotti indossabili più attesi dell'anno, sia per il formato che per le funzionalità che dovrebbe mettere sul banco.

Nel suo comunicato ufficiale di apertura del MWC, Samsung ha messo nero su bianco che Galaxy Ring sarà nello showfloor di Barcellona, confermandone non solo la presenza ma anche il nome e spiegando che "Galaxy Ring sarà svelato come un nuovo formato per semplificare il benessere quotidiano, con supporto a una vita più smart e più salutare grazie a una piattaforma digitale dedicata al benessere ancora più connessa, Samsung Health".

Le specifiche ufficiali del dispositivo e il suo design rimangono una sorpresa: per scoprirlo, l'appuntamento di persona è alla Hall 3 della fiera, dove troverete l'area dedicata interamente alla Samsung Galaxy Experience del MWC 2024.

Chi non potrà essere a Barcellona, potrà comunque contare sulla nostra presenza e sul nostro racconto giorno per giorno. La kermesse spagnola durerà dal 26 al 28 febbraio 2024. Proprio durante il primo giorno, Samsung lancerà globalmente i laptop della serie Galaxy Book4, ma la grande protagonista sarà naturalmente l'IA con le sue funzionalità avanzate dedicate alla creazione di contenuti, alla produttività e alla vita di tutti i giorni.