Samsung: ufficiale anche il Galaxy Note 10 Lite. C'è anche l'S Pen!

In concomitanza con l'annuncio del Galaxy S10 Lite, Samsung ha svelato in via ufficiale anche il Galaxy Note 10 Lite, che rispetto all'altro modello si differenzia per il modulo della fotocamera leggermente più piccolo.

Un aspetto estremamente interessante è che lo smartphone include l'S Pen del Galaxy Note 10 ed il supporto al Bluetooth Low Energy, che consente di accedere alla maggior parte delle funzionalità tipiche.

Lato hardware, sotto la scocca è presente l'Exynos 9810, affiancato da 128 gigabyte di memoria interna e 6 o 8 GB di RAM, a seconda della variante scelta.

Il Galaxy Note 10 Lite arriverà sul mercato con Android 10 ed una batteria da 4.500 mAh, proprio come l'S10 Lite. A cambiare è la configurazione fotografica: il sensore ultra grandangolare da 12 megapixel è accompagnato da un teleobiettivo da 12MP che supporta lo zoom ottico a 2x, mentre non è presente alcun obiettivo per le macro. Il modulo è completato da un sensore da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine ed autofocus a doppio pixel.

Galaxy Note10 Lite sarà in vendita sempre da metà gennaio nelle colorazioni Aura Glow, Aura Black e Aura Red al prezzo di 629€. La cosa certa però è che sarà venduto in Aura Glow, Aura Black ed Aura Red.