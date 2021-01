Samsung, ufficiale la linea Galaxy S21: ecco le specifiche dei tre modelli

Come ampiamente prevedibile, nel corso dell’Unpacked di oggi pomeriggio, Samsung ha presentato la nuova lineup di smartphone top di gamma 2021, i Galaxy S21. Confermati praticamente in toto i rumor emersi nelle scorse settimane, a partire dal processore: su tutti i modelli troviamo l’Exynos 2100 svelato proprio qualche giorno fa.

Sul Galaxy S21 troviamo uno schermo da 6,2 pollici, e rappresenta ovviamente l’offerta di base dell’intera linea, nonché quella rivolta a coloro che vogliono uno smartphone non esageratamente grande.

Il Galaxy S21+ invece dispone di un pannello da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2x Full HD+, in grado di offrire un refresh rate variabile tra 48 e 120Hz, a seconda di cosa si fa.

Galaxy S21 ed S21+ usano una fotocamera posteriore da 64 megapixel, accompagnata da un sensore grandangolare da 12 megapixel ed un terzo obiettivo da 12 megapixel con zoom 3x, mentre sulla scocca frontale troviamo un sensore da 10 megapixel.

La proposta top è invece il Galaxy S21 Ultra, che si differenzia per lo schermo da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2x QHD+, ricoperto dalla protezione Gorilla Glass Victus, che garantisce un’elevata resistenza. Anche in questo caso, il refresh rate è variabile e va tra i 10 ed i 120Hz, con questi ultimi disponibili anche in QHD+.



Il comparto fotografico posteriore di S21 Ultra è composto da una fotocamera principale da 108 megapixel con apertura f/1.8, accompagnata da due teleobiettivi: il primo è da 10 megapixel con apertura f/2.4, ed il secondo ha un’apertura f/4.9. Questi ultimi garantiranno uno zoom 3x e 10x. Presente anche una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, mentre l’intero modulo posteriore è condito da un laser per l’autofocus ed un flash LED. La fotocamera frontale è invece da 40 megapixel.

Confermato anche il rumor sulla compatibilità con l’S-Pen, che però può essere utilizzata esclusivamente sul modello Ultra.

Fronte batterie, invece, l’S21 Ultra sfoggia una cella da 5000 mAh, significativamente più grande rispetto ai 4800 mAh dell’S21+ ed i 4000 mAh dell’S21 standard. Ovviamente presente anche il supporto 5G, mentre come preventivato non è presente lo slot microSD per espandere la memoria.

L’autenticazione è garantita sia dal sistema di sblocco tramite riconoscimento facciale, che tramite il sensore per le impronte digitali.