Samsung, ufficiali i TV QLED 8K 2020: ce n'è uno praticamente senza bordi

Dopo il CES di Las Vegas, si è finalmente tenuto oggi a La Valletta (Malta) l'evento Samsung Forum, in cui l'azienda sudcoreana ha svelato ufficialmente la nuova gamma di televisori QLED 8K. Sono stati quindi finalmente annunciati tutti i dettagli relativi ai modelli 2020: andiamo a scoprire tutto insieme.

Ebbene, il televisore di punta di Samsung è il Q950TS QLED 8K. Disponibile in Europa nei tagli da 65, 75 e 85 pollici, questo modello dispone di uno screen-to-body ratio del 99% ed è spesso appena 15 mm. Non mancano 6 altoparlanti integrati e funzionalità che sfruttano l'intelligenza artificiale. A fianco del top di gamma sono stati annunciati anche Q900TS e Q800T. I tagli disponibili vanno dai 55 ai 98 pollici, quindi ci sono soluzioni per tutti i gusti.

Samsung non ha però puntato solamente sui TV 8K, visto che a La Valletta è stata mostrata anche la una gamma di modelli 4K QLED, tra cui Q60T, Q70T, Q80T, Q90T e Q95T (ora disponibili anche nei tagli da 43 fino a 85 pollici). Per il resto, non mancano Quantum Dot AI, Adaptive Picture (che analizza le condizioni di luce e quanto viene riprodotto a schermo per migliorare la resa finale), la riduzione del rumore di fondo, l'Object Tracking Sound+, integrazione con i principali assistenti vocali e molto altro.

Infine, l'azienda sudcoreana ha svelato le nuove soundbar S60T e S40T, i modelli da 43, 49 e 55 pollici di The Serif, quelli da 32 e 75 pollici di The Frame e una lineup di TV MicroLED. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Samsung.