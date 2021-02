Samsung Unbox & Discover, uno sguardo sulle prossime tecnologie per Smart TV

Dopo averci mostrato delle rivoluzionarie memorie con AI integrata, è il momento di puntare lo sguardo verso l'Home Entertaintment del futuro e le nuove tecnologie e il design con cui Samsung intende ridefinire il ruolo della TV.

Samsung ha già presentato la nuova gamma di Smart TV per il 2021 nel corso del CES virtuale di gennaio, con la tecnologia Neo QLED e microLED come cavalli di battaglia, ma adesso l'azienda ci invita a unirci all'evento Unbox & Discover che si terrà il 2 marzo in maniera virtuale.

Cosa si cela dietro questo misterioso invito ancora non è dato saperlo con certezza, ma secondo alcuni recenti rumor l'azienda sarebbe al lavoro sulla tecnologia QD-OLED, che potrebbe essere pronta già per il prossimo anno. Questa nuova tecnologia dovrebbe combinare i benefici della spettacolare gamma cromatica dei pannelli QLED con i vantaggi della retroilluminazione dei moduli OLED. POtrebbe essere questa quindi la nuova rivoluzione nel campo dell'intrattenimento domestico?

Come mostrato nel keynote del CES 2021, Samsung ha messo i riflettori sulla sostenibilità ambientale, con conotrolli remoti a energia solare e scatole riutilizzabili come elementi di arredo, i cosiddetti Eco Packaging. Non è certo, ma anche questo risvolto potrebbe essere al centro del prossimo evento, complice anche la grafica del biglietto d'invito che mostra una scatola di cartone sorridente.