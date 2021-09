Galaxy S22 e Galaxy Note insieme in un solo smartphone: è l'ultima idea di Samsung

Nelle ultime settimane sono aumentati i rumor sulla prossima generazione di smartphone top di gamma 2021 di Samsung, e proprio qualche giorno fa è trapelato il design del Galaxy S22 Ultra. Tuttavia, un nuovo rapporto pubblicato dal leaker Chun sostiene che Samsung starebbe valutando di cambiare il nome dei dispositivi.

Secondo quanto riportato, infatti, la prossima serie di smartphone Samsung sarà accomunata dal numero 22, ma i diversi modelli si diversificheranno anche per i nomi:

Il modello base dovrebbe chiamarsi Galaxy S22 ;

; Il modello "di mezzo", invece, non dovrebbe assumere il nome Galaxy S22+, ma Samsung sarebbe orientata verso Galaxy S22 Pro , proprio per rendere netta la differenza dalla variante base;

, proprio per rendere netta la differenza dalla variante base; La versione ultratop, invece, non si chiamerà Galaxy S22 Ultra (come trapelato negli ultimi giorni) ma Galaxy Note 22 Ultra.

La scelta di "ripristinare" la nomenclatura Note potrebbe essere giustificata dal fatto che il Galaxy Note 22 Ultra sarà provvisto di S-Pen, proprio come la linea di phablet che quest'anno non è stata rinnovata per dare spazio ai pieghevoli. A quanto pare Samsung quindi intende unificare i due segmenti in un unico dispositivo.

Qualche giorno fa in rete erano emerse alcune informazioni secondo cui i Galaxy S22 potrebbero ereditare le caratteristiche del Note, ma evidentemente si andrà oltre la scheda tecnica.