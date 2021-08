Samsung Unpacked 11 agosto, cosa aspettarsi? Arriva un mastodontico leak

L'evento Unpacked di Samsung che si terrà l'11 agosto 2021 è particolarmente atteso dagli appassionati del mondo smartphone. Cosa aspettarsi da quest'ultimo? Un mastodontico leak ha svelato miriadi di informazioni.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, il portale GizNext afferma di essere entrato in possesso di materiale promozionale legato al succitato evento. Le immagini pubblicate online sono parecchie e mettono in evidenza sia Samsung Galaxy Z Fold3 5G che Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Potete vedere parte del materiale trapelato a corredo della notizia (ma ci sono anche molte altre immagini, come potete notare consultando il link presente in fonte e quest'altra pagina).

Le informazioni emerse sono molte e comprendono le presunte caratteristiche tecniche dei dispositivi. Partendo dalla possibile scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, dovremmo trovare uno schermo Super AMOLED da 6,28 pollici, un SoC Qualcomm Snapdragon 888, una tripla fotocamera posteriore da 12MP e una doppia fotocamera frontale da 10MP + 4MP. Il prezzo per la variante da 128GB di memoria interna dovrebbe attestarsi attorno ai 1899 euro, mentre per il modello da 256GB si potrebbe arrivare a 1999 euro.

Per quel che riguarda, invece, la presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Flip3 5G, quest'ultima dovrebbe comprendere uno schermo principale Super AMOLED da 6,7 pollici, un display secondario Super AMOLED da 1,9 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 888, una doppia fotocamera posteriore da 12MP e un sensore anteriore per i selfie da 10MP. I presunti prezzi? 1099 euro per il modello da 128GB di storage e 1149 euro per la variante da 256GB.

Per il resto, chiaramente dalle immagini trapelate si possono "carpire" anche altri dettagli, che potete approfondire in autonomia. Ricordiamo tuttavia che per il momento non c'è nulla di ufficiale, dato che si tratta di leak. Questi ultimi risulteranno veritieri? Staremo a vedere: non manca poi così tanto all'11 agosto 2021.