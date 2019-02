Samsung Unpacked 2019: orario d'inizio, come seguirlo e cosa aspettarsi

Ci siamo, è la grande giornata dell'evento Unpacked 2019 di Samsung. Questa sera il colosso coreano terrà vari eventi promozionali in tutto il mondo per annunciare il lancio della nuova gamma di smartphone top di gamma. Facciamo però il punto sul keynote.

Orario d'inizio e dove vederlo

Il keynote comincerà alle ore 20:00 italiane e dovrebbe durare circa due ore. Samsung ovviamente fornirà vari strumenti per seguire la diretta in streaming: sulla pagina ufficiale del sito web, raggiungibile tramite questo indirizzo, è già stato predisposto uno spazio in cui probabilmente sarà possibile seguire l'evento, ma è probabile che lo stesso avvenga anche sul canale ufficiale YouTube, e sui canali social Facebook e Twitter della compagnia.

Cosa aspettarsi

Il piatto forte della serata sarà la linea Galaxy S10, che però è già trapelata negli scorsi giorni e di cui conosciamo praticamente tutto a parte i prezzi. C'è grande attesa per le Galaxy Buds, le cuffie senza fili che potranno ricaricarsi direttamente tramite lo smartphone tramite la funzionalità di ricarica wireless.

Le novità però non dovrebbero finire qui, perchè alcune indicazioni provenienti direttamente dall'applicazione ufficiale per gli indossabili lasciano presagire anche l'arrivo di una nuova gamma di smartwatch: il Galaxy Active, che dovrebbe pensionare la corona per la navigazione, il Galaxy Fit ed il Galaxy E.

Infine, la one more thing di Samsung potrebbe essere il rivoluzionario Galaxy Fold, il primo smartwatch pieghevole della compagnia. Sul lancio però a riguardo non abbiamo molte informazioni.

Ovviamente Everyeye seguirà l'evento in diretto con news ed approfondimenti. Il responsabile della sezione tech Alessio Ferraiuolo sarà a Londra.