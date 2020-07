Samsung Unpacked 2020, TM Roh rivela che vedremo ben 5 nuovi dispositivi

L’evento Galaxy Unpacked 2020 organizzato dal colosso coreano Samsung è confermato per il 5 agosto e in tale occasione verranno presentati cinque dispositivi, come rivelato ufficialmente dal capo della divisione comunicazioni mobili TM Roh nel blog dell’azienda.

In particolare, TM Roh ha annunciato che “questi dispositivi rappresentano la nostra volontà di essere gli innovatori della nuova esperienza mobile […] in grado di combinare potenza e praticità in qualsiasi luogo, che sia a casa o in ufficio, per giocare o per lavorare”, senza però specificare i nomi dei prodotti in questione.

I candidati però sono già noti e sono tanti: molto probabilmente vedremo il nuovo Samsung Galaxy Note 20, ultimamente apparso in un breve video pubblicato su Twitter da Evan Blass, il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 5G (e forse persino il Galaxy Z Fold 2), lo smartwatch Galaxy Watch 3 e infine gli auricolari Galaxy Buds Live dalla curiosa forma a fagiolo.

TM Roh considera questa lineup la "serie di dispositivi che rappresenta la futura normalità nel mondo della tecnologia, per aiutare la società a progredire continuamente". Insomma, Unpacked 2020 potrebbe essere davvero un evento interessante e fondamentale per comprendere ciò che Samsung ha in serbo per tutti gli appassionati, soprattutto in questo periodo difficile per le grandi aziende del mondo tech.