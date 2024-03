Samsung, l'Unpacked di luglio ha già una data? C'entrano le Olimpiadi di Parigi

Ormai tutti gli occhi sono puntati sul prossimo Samsung Galaxy Unpacked, che si terrà nel corso dell'estate e che vedrà la presentazione di Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 e Galaxy Ring, insieme ai nuovi smartwatch della serie Galaxy Watch 7. Ma quando si terrà l'evento? Ora forse c'è una data!

Un report del portale Sammobile - generalmente piuttosto affidabile per quanto riguarda il mondo Samsung - ha infatti confermato che il prossimo Galaxy Unpacked si terrà a luglio, come già ampiamente previsto da leak e rumor circolati in rete negli scorsi mesi. Si tratta comunque di una notizia importante, dal momento che nel 2023 la presentazione dei Galaxy Z Fold e Z Flip 5 si è tenuta il 28 luglio, ma nel 2022 Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4 sono stati lanciati nel mese di agosto.

A questo giro, secondo Sammobile, il lancio dei foldable Samsung avverrà il 10 luglio, dunque più di due settimane prima dell'evento dello scorso anno. Si tratta cioè del secondo mercoledì di luglio: il colosso coreano, infatti, tende a lanciare i suoi prodotti il terzo giorno della settimana. Non è invece chiaro perché l'azienda di Suwon abbia deciso di anticipare i suoi pieghevoli di nuova generazione circa 15-20 giorni rispetto a loro lancio dello scorso anno.

Una possibilità, secondo GSMArena, è che Samsung voglia sfruttare le Olimpiadi di Parigi, che inizieranno il 26 luglio e di cui la compagnia è tra gli sponsor principali, per pubblicizzare i suoi device di nuova generazione. Per questo stesso motivo, secondo il portale, l'Unpacked di annuncio di Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 dovrebbe tenersi proprio a Parigi. Inoltre, una mossa del genere potrebbe avere senso soprattutto alla luce del lancio di Samsung Galaxy Ring, le cui funzioni di tracking biometrico per gli sportivi potrebbero essere al centro degli spot olimpici dell'azienda.

Un secondo report, proveniente dalla Corea del Sud e riportato sempre da GSMArena, sembra confermare data e location del prossimo Unpacked, che dovrebbe tenersi proprio nella settimana compresa tra lunedì 8 e venerdì 12 luglio in quel di Parigi. Confermata anche la massiccia campagna marketing di Samsung alle Olimpiadi del 2024, che dovrebbe vedere protagonisti sia Galaxy Ring che Z Fold 6 e Z Flip 6: a questo giro, infatti, Samsung punterebbe principalmente al mercato europeo, nel tentativo di accrescere il suo market share in virtù di un periodo di (percepita) debolezza dei competitor cinesi.